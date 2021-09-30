Руководитель «Локомотива» может стать тренером «Барселоны»

Немец Ральф Рангник, который занимает должность руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива», может сменить голландца Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны». Об этом сообщает журналист Решад Рахман в Twitter.

Вариант с приглашением 63-летнего немецкого специалиста в каталонский клуб стали обсуждать в последние дни. Отмечается, что глава «Барселоны» Жоан Лапорта уже рассматривал возможное приглашение Рангника, когда хотел уволить Кумана летом.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

Рангник до «железнодорожников» работал тренером в «Лейпциге», «Штутгарте», «Шальке» и в ряде других немецких клубов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить главного тренера команды Роналда Кумана 30 сентября.