Наставник «Локомотива» Николич оценил шансы своих подопечных в матче против «Лацио»

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич оценил шансы своих подопечных в матче группового этапа Лиги Европы против римского «Лацио», передает РИА «Новости».

«У «Локомотива» есть шансы в этом матче. 50 на 50 — таким вижу расклад перед встречей. У «Лацио» хорошая команда и опытный тренер. У меня была возможность играть против Сарри, когда он тренировал «Челси», — сказал Николич.

Встреча пройдет в Риме 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В первом туре красно-зеленые сыграли вничью с французским «Марселем» со счетом 1:1, а «Лацио» уступил турецкому «Галатасараю» — 0:1.

Также 30 сентября московский «Спартак» померится силами с итальянским «Наполи». Команды выйдут на поле в 19.45 по московскому времени.

Ранее петербургский «Зенит» одержал первую победу российских клубов в основном этапе текущего сезона еврокубков, обыграв в матче второго тура Лиги чемпионов шведский «Мальме» (4:0).