Турецкий клуб перевел деньги автосалону за трансфер игрока чемпионата Италии

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» по ошибке перевел голландскому автосалону первоначальный взнос в размере €831 тыс за игрока итальянского «Эмполи» Миху Зайца. Об этом сообщает пресс-служба «Фенербахче».

Полная сумма трансфера словенского игрока — €4 млн.

Сумма средств так и не поступила на счет итальянского клуба, но позже выяснилось, что турки по ошибке перевели деньги автосалону в Дутинхеме (Нидерланды).

Представители автосалона отрицали поступление средств на свой счет, но, тем не менее, голландский суд обязал дилера вернуть деньги «Фенербахче»

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зайца составляет €3 млн.

«Фенербахче» после семи туров чемпионата Турции возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 16 очков. «Эмполи» в таблице Серии А располагается на восьмой строчке, набрав девять баллов за шесть матчей.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Фенербахче» Сезер Озтюрк разыскивается по подозрению в убийстве.