Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после выигранного матча над киевском «Динамо» (5:0) побил рекорд Лиги чемпионов по одержанным победам в турнире к ряду. Об этом сообщает Opta Sports.

Отмечается, что для поляка эта победа стала 18-й подряд. Победная серия нападающего длится с 18 сентября 2019 года.

Напомним, что в матче против «Динамо» Левандовски оформил дубль. Также забитыми мячами отметились Серж Гнабри, Лерой Сане и Максим Шупо-Мотинг.

После шести туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место, имея в активе 16 очков.

В Лиге чемпионов мюнхенцы также возглавляют таблицу с шестью очками.

В следующем матче подопечные Нагельсманна встретятся с «Айнтрахтом» в рамках Бундеслиги. Матч пройдет 3 октября на «Альянс Арене».

Ранее стало известно, что «Бавария» выиграла 9 матчей подряд с общим счетом 45:5.