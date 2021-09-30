«Мы способны на большее»: наставник «Баварии» после победы 5:0 в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, комментируя победу в матче группового этапа Лиги чемпионов над киевским «Динамо», заявил, что его команда способна на большее. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

«Мы уверены — и это каждый без исключения игрок, — что хотим и способны добиваться большего. Даже после пятого гола нам хотелось забить еще. Я доволен победой с крупным счетом — после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили», — сказал Нагельсманн.

После шести туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место, имея в активе 16 очков.

В Лиге чемпионов мюнхенцы также возглавляют таблицу с шестью очками.

В следующем матче подопечные Нагельсманна встретятся с «Айнтрахтом» в рамках Бундеслиги. Матч пройдет 3 октября на «Альянс Арене».

Ранее стало известно, что «Бавария» выиграла девять матчей подряд с общим счетом 45:5.