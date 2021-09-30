Роналду обратился к болельщикам после матча с «Вильярреалом» в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, комментируя победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:1), заявил, что хочет снова войти в историю «красных дьяволов». Слова португальца передает Metro.

«Выход из группы? Теперь все возможно, все открыто, и мы верим, что пройдем через это. Вот почему я вернулся, я очень скучал по этому клубу. Я вошел в историю в этом клубе, и я хочу сделать это снова. Я должен сказать спасибо всем болельщикам, не только за меня, но и за то, что вы подтолкнули команду, что будет очень важно, особенно в этом сезоне», — сказал Роналду.

Отметим, что во встрече против испанской команды Роналду вырвал победу для манкунианцев на 95-й минуте.

«Манчестер» занимает третье место в группе F, имея в активе три очка в двух матчах. «Вильярреал» замыкает турнирную таблицу группы, набрав один балл. На первом месте идет «Аталанта» из Бергамо. В активе итальянской команды четыре результативных балла. На второй строчке — швейцарский «Янг Бойз», в активе которых три очка.

Ранее Роналду заявил, что матч с «Вильярреалом» был не лучшим в его исполнении.