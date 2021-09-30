Стало известно, когда «Барселона» может уволить главного тренера

«Барселона» может уволить главного тренера команды Роналда Кумана в четверг, 30 сентября. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб не будет отправлять в отставку специалиста в первые часы после поражения в матче Лиги чемпионов от португальской «Бенфики» (0:3).

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своего наставничества в каталонском клубе он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков.

В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

В следующем матче ЛЧ «Барселона» померится силами с киевским «Динамо». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

2 октября в рамках восьмого тура Ла Лиги подопечные Кумана встретятся с мадридским «Атлетико».

Ранее Куман отказался говорить о своем будущем после двух сухих поражений в ЛЧ.