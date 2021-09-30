Роналду прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вильярреалом в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, высказываясь о победе в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1), заявил, что это был не лучший его матч. Слова Роналду передает Sky Sports.

«Вильярреал» сыграл очень хорошо, у них было много возможностей. А мы испытывали серьезные трудности по ходу обоих таймов, но у нас также был отличный настрой, болельщики нам очень помогали.

Я сказал нашим товарищам, что мы должны верить. Я смог забить в самой концовке. У меня была возможность забить и я сделал свою работу. Это была не лучшая моя игра! Это футбол. Иногда я играю хорошо и не забиваю, сегодня я играл не очень хорошо, но забил, — сказал Роналду.

Отметим, что во встрече против испанской команды Роналду вырвал победу для манкунианцев на 95-й минуте.

«Манчестер» занимает третье место в группе F, имея в активе три очка в двух матчах. «Вильярреал» замыкает турнирную таблицу группы, набрав один балл. На первом месте идет «Аталанта» из Бергамо. В активе итальянской команды четыре результативных балла. На второй строчке — швейцарский «Янг Бойз», в активе которых три очка.

Ранее Роналду укрепил свой рекорд в Лиге чемпионов, оторвавшись от Лионеля Месси.