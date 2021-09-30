Наставник «Зенита» Семак прокомментировал равенство голов с Месси за «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на клубном Youtube-канале высказался о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси сравнялся с ним по числу забитых мячей за «Пари Сен-Жермен».

«Поздравляю его. Это серьезное достижение, я думаю, для меня. Но у него еще все впереди. В отличие от меня», — сказал Семак.

Семак выступал за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год и забил за команду один мяч в 26 играх.

28 сентября Месси в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0) забил свой дебютный матч за парижский клуб.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично поздравил Лионеля Месси с первым забитым мячом за французскую команду.