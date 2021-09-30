Ветеран «Спартака»: футбол, в который играет Дзюба, уже устарел

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин, говоря с «Газетой.Ru» о победе «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0), выразил мнение, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба находится не в форме и играет в устаревший футбол.

«Дзюба еще не в форме. Он забил в одной игре два мяча, но в остальных матчах чемпионата России Артем на холостом ходу был.

Даже когда соперник остался в меньшинстве, у него все равно не было моментов. Он встает в центральной зоне и показывает, чтобы ему накинули мяч. Сейчас в футболе такого нет. «Зенит» уже играет по-другому, на него уже не забрасывают. Поэтому нужно отходить назад, открываться, принимать мячи и создавать моменты. Тот футбол, в который играет Дзюба, уже устарел. Нужно больше активности. Мало ходить в центре поля или в штрафной площади. Так что пока Дзюба не в порядке», — считает Гладилин.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба принял участие в девяти встречах, в которых отметился тремя забитыми мячами. В двух турах Лиги чемпионов нападающий не отметился результативными действиями.

Сине-бело-голубые после двух сыгранных туров в главном европейском турнире занимают третье место в группе H, имея в активе три очка. «Мальме» замыкает таблицу, не набрав ни одного балла. Возглавляет группу туринский «Ювентус» (6), с которым «Зенит» дома сыграет 20 октября. На второй строчке расположился «Челси» (3), обыгравший подопечных Семака в первом туре Лиги чемпионов (1:0).

Ранее Гладилин заявил, что «Зенит» должен ставить задачу обыгрывать сильнейшие клубы Европы.