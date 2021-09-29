«Бенфика» сенсационно разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская «Бенфика» обыграла на своем поле каталонскую «Барселону» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В самом начале встречи счет открыл игрок португальской команды Дарвин Нуньес. В середине второго тайма преимущество «Бенфики» удвоил Рафаэл Силва. Окончательный счет установил Нуньес, реализовав пенальти.

В следующем туре «Бенфика» сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Барселона» померится силами с киевским «Динамо». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. Групповой этап

«Бенфика» — «Барселона» — 3:0

Голы: 1:0 — Дарвин Нуньес, 3; 2:0 — Рафаэл Силва, 69; 3:0 — Дарвин Нуньес, 79 (п).

Ранее «Зенит» разгромил «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов.