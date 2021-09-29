Червиченко о победе «Зенита» над «Мальме»: российский футбол движется вперед

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о победе петербургского «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме», передает «Чемпионат.com».

«Я считаю, что футбол у нас хорош. Даже у «Барселоны» бывают кризисы. Все это волнами: когда-то всплеск, когда-то провал. Сейчас наш чемпионат намного лучше, чем пять лет назад. Мы движемся вперед», — сказал Червиченко.

На девятой минуте счет в матче открыл игрок сине-бело-голубых Клаудиньо. В самом начале второго тайма упрочил преимущество хозяев Далер Кузяев. В конце матча Алексей Сутормин и Вендел установили окончательный счет на табло.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев оценил игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Мальме».