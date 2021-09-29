Бывшему тренеру «Зенита» Петржеле не понравилась игра Дзюбы в матче с «Мальме»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил игру Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов против шведского «Мальме», передает Sport24.

«Дзюба сыграл слабо — у него мало что получалось в атаке. Он, скорее, не мешал остальным. Он еще наберет оптимальную форму, чтобы помочь «Зениту» побороться за выход в плей-офф. С такой игрой шансы есть», — сказал Петржела.

На девятой минуте счет в матче открыл игрок сине-бело-голубых Клаудиньо. В самом начале второго тайма упрочил преимущество хозяев Далер Кузяев. В конце матча Алексей Сутормин и Вендел установили окончательный счет на табло.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Мальме» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.