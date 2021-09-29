Петербургский «Зенит» одержал самую крупную победу в своей истории в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв в матче второго тура шведский «Мальме» со счетом 4:0.

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака не могли победить в главном европейском клубном турнир с ноября 2019 года.

На девятой минуте счет в матче открыл игрок сине-бело-голубых Клаудиньо. В самом начале второго тайма упрочил преимущество хозяев Далер Кузяев. В конце матча Алексей Сутормин и Вендел установили окончательный счет на табло.

После двух туров «Зенит» набрал три очка. «Мальме» начал групповой турнир с двух поражений подряд.

«Мальме» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа H.

«Зенит» — «Мальме» — 4:0

Голы: 1:0 — Клаудиньо, 9; 2:0 — Кузяев, 49; 3:0 — Сутормин, 80; 4:0, Вендел — 90.

В следующем туре Лиги чемпионов сине-бело-голубые сыграют с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 20 октября в Санкт-Петербурге.