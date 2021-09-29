Бразильский футболист рассказал, что для него самое сложное в адаптации к России

Футболист «Зенита» Клаудиньо заявил, что для него язык является самым сложным аспектом в адаптации в России. Слова бразильца передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, пока что язык — это самая большая моя трудность. Русский — сложный язык, говорить на нем непросто, но я понемногу привыкаю к его звучанию. Надеюсь, в скором времени уже смогу использовать какие-то базовые слова и фразы, особенно те, которые пригодятся на поле. Я немного знаю английский, это пока выручает. Но чтобы было легче, конечно, надо будет заняться русским», — сказал бразилец.

7 августа «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо. Соглашение с бразильцем рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила €12 млн.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Клаудиньо составляет €11 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 20 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Клаудиньо рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим петербургской команды Артемом Дзюбой.