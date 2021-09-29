Крикунов не понял решения назначить Жамнова главным тренером сборной России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о назначении Алексея Жамного на пост главного тренера национальнйо команды на Олимпийские игры — 2022 в Пекине, передает Metaratings.ru

О назначении Жамнова было объявлено 28 сентября после заседания совета Федерации хоккея России. Примечательно, что изначально появилась информация, согласно которой главным тренером сборной будет Олег Знарок.

«Знарок — это человек–вдохновитель, который сможет придать новые идеи нашей команде. Он знает игроков, и поэтому логично, если Знарок фактически будет первым тренером. Мне не очень понятно решение руководства федерации. Почему выбор пал именно на Жамнова, не могу объяснить», — заявил Крикунов.

После завершения спортивной карьеры Жамнов с конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года работал генеральным менеджером «Витязя» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года занимал аналогичную должность в мытищинском «Атланте». После расформирования подмосковного клуба Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2021 году он покинул пост и стал руководителем академии красно-белых.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента Знарка.