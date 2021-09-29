Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Исследование показало, сколько россиян работают сверхурочно 06:23
Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре 06:18
До +12°С ожидается в Москве 06:12
Разработчик «Тополя» запатентовал способ тушения лесных пожаров 06:02
В США обвинили Россию в срыве совещание ОБСЕ в Варшаве 05:59
«Шериф» посмеялся над «Реалом» после победы в Лиге... 05:51
Счетная палата рассказала о нарушениях при реализации госпрограмм 05:48
Беженцы из Сирии попали на Украину в грузе с тканями и потеряли... 05:37
В США заявили, что серьезно относятся к испытаниям КНДР новой гиперзвуковой... 05:32
Фанату «Шерифа» придется везти семью на отдых в Египет из-за победы... 05:30
Бесплатная ставка 1000 р.

Месси хочет больше играть с Мбаппе и Неймаром

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признался, что хочет больше играть со своими одноклубниками — бразильцем Неймаром и французом Килианом Мбаппе.

«Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем лучше будет. Мы все должны вместе прогрессировать и повышать свой уровень игры, выкладываясь на полную», — приводит слова Месси официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Пари Сен-Жермен» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично поздравил аргентинского нападающего Лионеля Месси с первым забитым мячом за французскую команду.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Чиновники боятся потерять кресло». Почему госпрограммы не разгоняют Россию
Счетная палата оценила эффективность выполнения госпрограмм
«Лидер «Талибана*» будет подобен королю — вне политики и выборов»
Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию
«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за блокировку двух YouTube-каналов RT
RTVI: в компании по борьбе с киберпреступностью Group‑IB проходят обыски
Уилл Смит рассказал о своем полигамном браке и мечтах о гареме
«Шериф» переиграл «Реал» в своем первом гостевом матче ЛЧ
Американская журналистка объяснила попытку Киева взорвать газопровод в Крыму
Новости и материалы
Исследование показало, сколько россиян работают сверхурочно
Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре
До +12°С ожидается в Москве
Разработчик «Тополя» запатентовал способ тушения лесных пожаров
В США обвинили Россию в срыве совещание ОБСЕ в Варшаве
«Шериф» посмеялся над «Реалом» после победы в Лиге чемпионов
Счетная палата рассказала о нарушениях при реализации госпрограмм
Беженцы из Сирии попали на Украину в грузе с тканями и потеряли по €7000
В США заявили, что серьезно относятся к испытаниям КНДР новой гиперзвуковой ракеты
Фанату «Шерифа» придется везти семью на отдых в Египет из-за победы над «Реалом»
МВД начало разрабатывать условия выдачи и оформления электронных паспортов
Медведева поддержала Милохина после падения на шоу «Ледниковый период»
Врач назвал последствия постковидного синдрома
Футболисты избили арбитров в матче любительского первенства
В сентябре выявлено рекордное число кибератак на российские банки
Врач футбольного клуба спас жизнь пассажиру самолета
На Украине рассказали о риске не пережить зиму без российского газа
Финансист рассказала об осенних угрозах для рубля
Все новости
«Переводчицу выбрали специально». В США рассказали о маневре Путина на встрече с Трампом
В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
На каких условиях Россия разрешит США использовать свои военные базы
«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера
Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером
«Диана возненавидела бы Меган»
Как Меган Маркл подражает принцессе Диане
Снегопады и гололедица: россияне дождались зимы
Синоптики прогнозируют неделю холодов в некоторых регионах России
«Заставлял называть его папой и душил»
Что рассказывают жертвы певца Ар Келли, обвиняемого в насилии и торговле людьми
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
Регионы снимают послабления. Как Россия встречает новую волну COVID-19
Два региона России введут QR-коды
«Полез на столб, чтобы сориентироваться»: на Урале погиб солдат-срочник
В Свердловской области найдено тело пропавшего срочника
«Металлистам было в кайф выступить в большевистской столице мирового зла»
AC/DC, людское месиво и драки с милицией: участники — о фестивале «Монстры рока»
Грозит ли миру дефицит iPhone после закрытия фабрик в КНР
Поставщики Apple перестают работать по требованию властей Китая
Выплаты на детей и «санитарный щит». Какие законы вступят в силу в октябре
Володин рассказал, что изменится в законодательстве с 1 октября
Такси хотят избавить от убийц, грабителей и насильников
Эксперт считает, что люди с судимостью обойдут запрет на работу в такси
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях