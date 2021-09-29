Месси хочет больше играть с Мбаппе и Неймаром

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признался, что хочет больше играть со своими одноклубниками — бразильцем Неймаром и французом Килианом Мбаппе.

«Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем лучше будет. Мы все должны вместе прогрессировать и повышать свой уровень игры, выкладываясь на полную», — приводит слова Месси официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Пари Сен-Жермен» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично поздравил аргентинского нападающего Лионеля Месси с первым забитым мячом за французскую команду.