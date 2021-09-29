Загитова показала новый образ на съемках «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала поклонникам новый образ, в котором она будет вести шоу «Ледниковый период».

Съемки очередного сезона проекта стартовали 28 сентября. Загитова предстала на льду в белом платье с накидкой и серебристым поясом. Видеозапись была опубликована в Stories в Instagram-аккаунте фигуристки.

Загитова уже была в роли ведущей «Ледникового периода». В 2020 году она вела шоу вместе с олимпийским чемпионом — 2002 Алексеем Ягудиным.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Светлана Журова поделилась мнением об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в роли ведущей шоу «Ледниковый период».