Президент «ПСЖ» лично в раздевалке поздравил Месси с первым голом за клуб

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично поздравил аргентинского нападающего Лионеля Месси с первым забитым мячом за французскую команду.

«Пари Сен-Жермен» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

После победной игры президент «ПСЖ» зашел к футболистам в раздевалку, где поздравил с победой, а отдельное внимание уделил Месси. Видеозапись поздравления Аль-Хелаифи была опубликована в Twitter-аккаунте парижской команды.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее Месси поделился эмоциями после первого забитого мяча за французскую команду.