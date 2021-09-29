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Месси счастлив, что сумел забить за «ПСЖ»

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Reuters

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями после первого забитого мяча за французскую команду.

«Пари Сен-Жермен» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

«Ман Сити» – отличный соперник. После ничьей с «Брюгге» «ПСЖ» было очень важно победить. Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе. Я адаптируюсь к новой команде», — цитирует Месси официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

В первом туре «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
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