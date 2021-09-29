Медведева боялась перед первой тренировкой с Милохиным на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что перед первой тренировкой с Даней Милохиным, вместе с которым она выступит в новом сезоне «Ледникового периода», она имела некоторые опасения, передает Sport24.

Спортсменка, которая является ученицей российского специалиста Этери Тутберидзе, призналась, что у нее были сомнения по поводу способностей партнера в фигурном катании.

«Нет, я боялась. Я думала: в смысле тиктокер? В смысле Даня Милохин? А он кататься умеет, стоял ли вообще на коньках? В итоге все хорошо обернулось», — поделилась Медведева.

Новый сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября. Победителями прошлогоднего проекта стали актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт. Список участников проекта опубликован на официальном сайте Первого канала.

Ранее Медведева рассказала, как образовалась их пара с тиктокером Даней Милохиным в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Как нас поставили в пару? Мы друг для друга были единственным вариантом, по-моему, даже не рассматривали других партнеров», — поделилась фигуристка.