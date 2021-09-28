Экс-нападающий ЦСКА: сын Гинера называл меня братом

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об отношениях с президентом армейского клуба Евгением Гинером.

«Гинер действительно относился ко мне как к сыну, и я относился к нему, как к отцу. Его сын Вадим даже называл меня братом. Мы с ним иногда шутили на эту тему, когда виделись. Он говорил: «Ну надо же, у меня есть темнокожий брат».

Евгений Леннорович часто давал мне важные жизненные советы. Не только те, которые связаны с футболом», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Также футболист добавил, что всегда будет благодарен Гинеру за ту возможность обратиться к нему как к президенту клуба, так и к тренеру, в любой ситуации.

Бразилец выступал за красно-синих с 2004 по 2012 год. В составе ЦСКА форвард три раза становился чемпионом России, шесть раз завоевывал Кубок России, четыре раза — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.

С 2020 года нападающий играет за казахстанский «Кайрат».

Ранее бывший игрок ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, почему он выбрал армейский клуб, а не команды Английской премьер-лиги (АПЛ).