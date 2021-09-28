Булыкин рассказал, что может помочь «Спартаку» проявить себя в матче с «Наполи»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче московского «Спартака» с «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Еще один наш клуб поедет в Италию. Конечно, «Спартаку» будет тяжело, учитывая, что с ним в последнее время творится. Не могут добиться стабильности в клубе ни среди футболистов, ни в руководстве. Поэтому будет очень тяжелая игра у «Спартака». Но сама атмосфера и команда топ-уровня, которая играет и дает играть, могут позволить «Спартаку» проявить себя. Понятно, что «Наполи» — фаворит, но у красно-белых есть хорошая возможность показать себя на международном уровне и хорошо выступить.

Я не знаю, как себя поведет руководство «Спартака», если не будет результата. Но обычно тренер зависит от результата, мы просто не знаем нюансов расторжения контракта, не знаем, какие задачи стоят перед тренером. Но если не будет результата сейчас, это будет очень серьезная ситуация. Как минимум, перед зимней паузой «Спартак» будет обсуждать положение дел и положение главного тренера в команде», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Выездной матч красно-белых с итальянским клубом состоится 30 октября в 19.45 (мск).

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, какой футбол покажут московский «Локомотив» и римский «Лацио» в Лиге Европы.