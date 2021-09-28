Булыкин: игра с «Мальме» покажет, на что может рассчитывать «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче петербургского «Зенита» с «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Эта игра будет показательной для «Зенита», они должны хорошо сыграть в этом матче и при поддержке трибун на своем поле одержать победу как минимум со счетом 2:0. Но даже если будет 2:1, никто, думаю, претензий иметь не будет.

Нужно брать очки против «Мальме», если «Зенит» хочет хорошо выступить. Но и у «Ювентуса» и «Челси» тоже надо будет постараться отнять очки. Все в руках «Зенита», игра против «Мальме» покажет, на что он может рассчитывать», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Сине-бело-голубые сыграют с «Мальме» дома 29 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.45 (мск).

В первом туре подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» (0:1), а шведский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).

Ранее защитник «Мальме» Анель Ахмедходжич перед матчем Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» поделился мнением о форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.