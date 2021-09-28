Чемпион Европы — 2020 сыграет с победителем Кубка Америки — 2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пришли к договоренности о проведении матча между победителями чемпионата Европы — 2020 и Кубка Америки — 2021. Об этом сообщается на официальном сайте КОНМЕБОЛ.

Национальные команды Италии и Аргентины встретятся в июне 2022 года. Место проведения встречи пока не определено. Соглашение между организациями предусматривает проведения трех встреч между победителями континентальных первенств.

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, обыграв в финальном матче Англию в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1.

Аргентинцы в финале Кубка Америки — 2021 обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций подверг критике идею проводить чемпионаты мира раз в два года. В УЕФА отметили, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года приведет к снижению значимости главного турнира планеты.