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Гимнастка Леванова ответила на вопрос о схожести Винер-Усмановой и Тутберидзе

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РИА Новости

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова в интервью «Газете.Ru» порассуждала на тему схожих методов работы главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Честно, не могу сказать, насколько они похожи, потому что не знакома с Этери Георгиевной, не знаю ее по характеру, не общалась с ней. Могу только сказать про Ирину Александровну, что это великий человек, и слава богу, что она у нас есть — в мире художественной гимнастики. Мы очень это ценим и очень ее любим. Она для нас как вторая мама — это действительно так», — сказала спортсменка.

Также Леванова отметила, что жесткие методы работы Винер-Усмановой идут только на пользу гимнасткам.

«Конечно, это помогает! Свой подход Ирина Александровна сформировывала на протяжении всей своей тренерской деятельности — и он работает. Без нее гимнастика была бы совсем не та. И я не считаю, что она как-то слишком строга, потому что она делает все, что считает нужным. А то, что она считает нужным, — это всегда правильно», — сказала спортсменка.

Ранее Леванова поддержала кандидатуру Евгении Канаевой на пост главы техкома Международной федерации гимнастики (FIG), отметив, что она является «справедливым человеком».

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