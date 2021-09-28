Билялетдинов об отказе Дзюбы играть за сборную: по нему не скажешь, что он не в форме

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Специалист выразил недоумение решением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, ранее попавшего в расширенный состав, отказаться играть в этих матчах.

«По тому, как он выглядит, не скажешь, что человек не в форме. Посмотрим, как в Лиге чемпионов выступит. По остальным кандидатурам — те, кто были авансом вызвали и не попали в список, — для начала они оказались в поле зрения, и это нормально. Оставляют тех, в чьей готовности тренерский штаб больше уверен, им не нужно время на адаптацию и привыкание. А так — все в строю, даже молодого Агаларова оставили», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине, однако вскоре он отказался от вызова, аргументировав это тем, что находится не в лучшей форме.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в девяти матчах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба ответил на вопрос о своем будущем в сборной России.