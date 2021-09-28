Бывший наставник «Динамо» оценил шансы «Ростова» на сохранение прописки в РПЛ

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил шансы «Ростова» на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают «Известия».

«Играть еще больше 20 туров. И не только «Ростов» внизу, там порядка четырёх-пяти команд соседствуют с ростовчанами по турнирной таблице. перспективы «Ростова» сохранить прописку достаточно высокие», — сказал Кобелев.

25 сентября Юрий Семин покинул пост тренера «Ростова».

После девяти туров «Ростов» с шестью очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, высказываясь об отставке главного тренера «Ростова» Юрия Семина, заявил, что не удивится, если специалист еще выиграет титул с другой командой.