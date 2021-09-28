Гвардиола о трансфере Месси в «ПСЖ»: все смирились с этим

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о переходе аргентинца Лионеля Месси в парижский «ПСЖ», передает AS.

«Переход Месси в «ПСЖ» — стал сюрпризом для всех, но теперь все смирились с этим. Раньше мы не могли себе даже представить такого, но это произошло. В жизни никогда не знаешь, что произойдет дальше», — сказал Гвардиола.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».

В матче пятого тура Лиги 1 против «Лиона» Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

Ранее фанаты «Кадиса» поиздевались над «Барселоной». После матча поклонники «Кадиса» спели песню: «Где же Лео Месси».