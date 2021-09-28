Хавбек Зиньковский: не понимаю, почему меня не вызвали в сборную

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о своем непопадании в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи, передает «РБ-Спорт».

«С Карпиным не общался. Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Не понимаю, почему не попал в команду. Но это выбор тренера. Его нужно принимать. Надо забивать голы дальше», — сказал Зиньковский.

8 октября Россия сыграет в Казани против Словакии, а 11 октября команда Валерия Карпина на выезде померится силами со Словенией.

В своей отборочной группе Россия занимает второе место, набрав 13 очков. Отечественная команда лишь по дополнительным показателям уступает Хорватии. Замыкает тройку Словакия (9), Словения идет четвертой (7). Замыкают таблицу Кипр и Мальта, имеющие по четыре очка.

Из каждой группы напрямую на мундиаль выходит только победитель. Команда, занявшая второе место, поборется за путевку на турнир в стыковых матчах.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о включении хавбека «Химок» Дениса Глушакова в итоговый состав сборной на октябрьские матчи.