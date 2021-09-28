Защитник «Мальме» — о Дзюбе: большие нападающие очень любят падать

Защитник шведского «Мальме» Анель Ахмедходжич перед матчем Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» поделился мнением о форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе, передает Expressen.

«Худшее, что можно сделать в опеке Дзюбы — «приклеиться» к нему. Надо играть жестче. Но не получится делать это всегда. Большие нападающие очень любят падать в еврокубковых матчах и зарабатывать штрафные», — сказал Ахмедходжич.

«Зенит» сыграет с «Мальме» дома 29 сентября. В первом туре подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» (0:1), а «Мальме» проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе.

Ранее тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино, говоря о том, что нападающий Артем Дзюба тренируется по специальной программе, заявил, что ему нужно больше работать, но вместе с тем больше отдыхать.