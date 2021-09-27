Экс-наставник «Ростова» Семин оценил вызов Алексея Миранчука в сборную России

Российский тренер Юрий Семин высказался о вызове игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в национальную сборную, передает ТАСС.

«В команде, тем более в такой, как «Аталанта», чересчур большая конкуренция. Миранчук впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле. Его вызов — это правильное решение», — сказал Семин.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в пять матчей, не сумев отметиться забитыми мячами.

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