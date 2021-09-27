Экс-игрок ЦСКА — о победе армейцев: «Нижний Новгород» — это мальчики для битья

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев, говоря о победе армейского клуба в матче девятого тура Российской премьер-лиги над «Нижним Новгородом» (2:0), назвал нижегородскую команду «мальчишками для битья». Слова Пономарева передает «Спорт-Экспресс».

«Игра понравилась. На технике, на классе ЦСКА разобрался со слабым соперником. «Нижний Новгород» — это мальчики для битья, не на кого даже глаз положить. Армейцы быстро проходили середину поля. Когда надо, держали мяч. Значит, руководят игрой, чувствуют ее темп, могут расслабиться или напрячься, когда надо», — сказал Пономарев.

ЦСКА после девяти сыгранных матчей вышел на пятое место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 16 очков. «Нижний Новгород» располагается на десятой строчке, набрав 11 очков.

Ранее Пономарев высказался о победе московского «Спартака» над «Уфой».