Президент «Реала» рассказал, когда Мбаппе перейдет в мадридский клуб

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, когда форвард французского «ПСЖ» перейдет в «Королевский клуб», передает Twitter Directo Gol.

Фанат «сливочных» задал вопрос, когда ждать Мбаппе в команде.

«В следующем году», — ответил Перес.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо, говоря о попытках «Реала» приобрести форварда Килиана Мбаппе в последние дни летнего трансферного окна, заявил, что руководству парижан не понравилось поведение мадридского клуба.

«Нам не понравилось поведение «Реала». Нам не понравилась ситуация, которая возникла после того, как они начали переговоры по одному из лучших игроков в мире в последнюю неделю трансферного окна. Мы четко обозначили свою позицию. Предложение [«Реала»] было недостаточным, оно было меньше суммы, которую заплатили мы», — заявил Леонардо.