Пеле извинился перед Месси

Легенда сборной Бразилии Пеле в Instagram извинился перед нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелем Месси за то, что не вовремя поздравил 34-летнего форварда с тем, что он побил рекорд великого бразильца.

«Месси, привет. Извини, если я опоздал. Однако я не хотел упускать возможность поздравить тебя с еще одним рекордом, побитым в начале этого месяца. У тебя выдающийся талант. Надеюсь, ты сможешь добиться еще большего вместе с моими друзьями Мбаппе и Неймаром», — написал Пеле.

В матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Боливии (3:0), который прошел в Буэнос-Айресе, форвард оформил хет-трик. Он побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по количеству забитых мячей за южноамериканскую национальную команду. В его активе 79 голов за Аргентину, у Пеле — 77.

Ранее Месси заявил, что мечтал побить рекорд Пеле.