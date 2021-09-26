Зеленский эмоционально отреагировал на победу боксера Усика над Джошуа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram эмоционально поздравил соотечественника Александра Усика, который одержал победу в боксерском поединке в тяжелом весе над британцем Энтони Джошуа, завоевав титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но от этого еще более ценная победа. Браво, Чемпион!» — написал Зеленский.

Бой продлился все 12 раундов. В конце поединка Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать своего британского соперника.

Поединок проходил в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Усик на ринге провел 19 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел два поражения. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу украинца Усика.