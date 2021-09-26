Новоиспеченный президент ИИХФ высказался о России

Новоиспеченный президент Международной фередации хоккея (ИИХФ) Люк Тардифф заявил, что Россия — великая нация и он всегда комфортно чувствует в ней. Слова функционера передает «Чемпионат».

«Невозможно думать о высоком уровне хоккея без России. В 2023 году здесь пройдет чемпионат мира, и мне будет очень приятно работать с ФХР над организацией этого турнира. Плюс в совет ИИХФ вошел известный хоккеист Павел Буре. Здорово, когда хоккеисты включаются в организацию хоккея.

Всегда чувствую себя комфортно в России, будет интересно работать с ней. Нам нужна Россия, потому что мы хотим подключить великие нации к реализации нашей программы развития, а Россия – великая нация. Мы будем просить ФХР о помощи по многим вопросам развития хоккея в странах», – сказал Тардифф.

Напомним, выборы прошли 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе IIHF имели 105 голосов. Крупные хоккейные державы, такие как Россия или Канада, имели по два голоса.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил о том, что он уходит в отставку.

В 1994 году Рене Фазель был избран президентом IIHF, оставаясь с тех пор ее бессменным руководителем на протяжении четырех сроков.