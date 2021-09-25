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Мостовой: просто не пойму, если «Спартак» не обыграет «Уфу»

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РИА Новости

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» против «Уфы».

«Как я говорил перед предыдущей игрой «Спартака», ему уже отступать некуда. Позади не Москва, а целый стадион.

Я просто не пойму, если красно-белые не обыграют «Уфу». Вроде бы и по игре все идет, но команда не набирает очки. Игра есть, очков нет.

Из-за этого присутствует негативный фон. Если проиграть «Уфе», то нужно что-то менять коренным образом. От наших слов, экспертных мнений, конечно, вряд ли кто-то сделает выводы», – приводит слова Мостового «СЭ».

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 (мск). Красно-белые после восьми туров с десятью очками идут на девятой строчке в таблице РПЛ. «Уфа» с восемью очками на 12-й позиции.

В следующем туре столичный клуб сыграет в гостях против грозненского «Ахмата» 3 октября, а «Уфа» в этот же день примет на своем поле «Урал».

Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о готовности возглавить московский «Спартак».

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Футбол. Чемпионат России
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