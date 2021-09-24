Жулин — об отказе Дзюбы от сборной России: он — не Холанд и Лукаку

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Наверное мы чего-то не знаем об их отношениях с Карпиным. В матче с «Рубином» Дзюба показал, что он топовый футболист и, может быть, занял позицию «Видите, какой я игрок? Теперь сами меня зовите». Тут явно какая-то подводная история.

Дзюба — хороший футболист, однако есть еще Смолов в шикарной форме и Заболотный. Потеря ли это? Дзюба — не Холанд и Лукаку, он может выстрелить в отдельной игре, но до этого пять матчей не мог этого сделать, а должен быть в какой-то суперформе.

Я бы расстроился, если бы Холанд не смог за нас сыграть. А тут — значит, будет другой нападающий», — приводит слова фигуриста Sport24.

Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сравнил своего партнера по команде Артема Дзюбу и бельгийского форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку,