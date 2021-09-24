Защитник «Зенита» Чистяков сравнил Дзюбу и Лукаку

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков сравнил своего партнера по команде Артема Дзюбу и бельгийского форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, которому противостоял в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Можно ли сравнивать Лукаку и Дзюбу? Это два самых сложных габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть.

Чем бельгиец отличается от остальных форвардов? Это футболист, у которого практически нет слабых мест. Мощный, с ударом, хорошо играет головой, еще и левша. Хорошая дистанционная скорость. Топовый форвард», — приводит слова защитника официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» победу одержал лондонский клуб со счетом 1:0. На 69-й минуте Ромелу Лукаку забил единственный мяч. Бельгиец откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме». В их очном поединке победу одержал итальянский клуб со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.