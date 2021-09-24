Фетисов не согласился с решением назначить Знарка тренером сборной России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении Олега Знарка на должность главного тренера сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Надеюсь, это было продуманное решение. Хочется пожелать ему удачи, других вариантов нет. У меня были мысли о других кандидатах, но решение принято, значить будем ждать побед и болеть за нашу команду. Сейчас не важно, кто из кандидатов приходил мне в голову, остается только пожелать удачи Олегу Валерьевичу», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

О назначении специалиста наставником национальной команды 24 сентября объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы национальной команды завоевать медали Игр под руководством Знарка.