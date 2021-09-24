Плющев оценил шансы сборной России завоевать медали Игр под руководством Знарка

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы национальной команды завоевать медали Олимпийских игр — 2022 по руководством Олега Знарка.

«Конечно, прогнозы – дело неблагодарное, но любой результат всегда просчитывается на основании тех результатов, которые были ранее. Судя по тому, что наша сборная показывала на последних чемпионатах мира, у нас будут большие проблемы. Мы ведь претендуем на золото – по крайней мере, так декларируют. Но за последние восемь лет мы не выиграли ни одного чемпионата мира, не сделали никаких выводов после сочинской Олимпиады, ничего не изменили в регламенте нашего хоккейного института. Это будет мужественная Олимпиада для нас», — сказал Плющев «Газете.Ru».

О назначении специалиста наставником национальной команды 24 сентября объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее Плющев заявил, что решение о назначении Знарка надо было принимать раньше.