ФИФА обвинили в незаконной попытке изменить формат чемпионатов мира

Ассоциация европейских клубов (ECA) раскритиковала предложение Международной федерации футбола (ФИФА) перейти на новый формат проведения чемпионатов мира.

В организации считают, что переход к проведению первенства каждые два года невозможен без фундаментального пересмотра календаря международных игр.

«Предложения ФИФА приведут к разрушительному влиянию на клубный футбол, как внутри национальных чемпионатов, так и в международных турнирах. Предлагаемые изменения рискуют отрицательно сказаться на здоровье игроков. Изменения приведут к сокращению значимости и ценности клубных соревнований и турниров сборных», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕСА.

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.

Ранее стало известно, когда ФИФА примет решение о проведении ЧМ раз в два года.