Александр Емельяненко рассказал, что Милонов расплакался после боя с Джигурдой

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал, как прошел поединок между актером Никитой Джигурдой и депутатом Государственной думы России Виталием Милоновым.

«Ходили весь бой. Судья говорит: «Вы будете боксировать?» Джигурда два раза дал ему по пузу и победил. Милонов потом плакал крокодильими слезами», — сказал Емельяненко в подкасте «Сережа и микрофон».

Стороны решили не раскрывать подробности поединка.

Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бойцы провели в клетке три раунда. До этого 60-летний Джигурда выступал в ММА на турнире «Король ринга».

Напомним, ранее Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину.

Джигурда — народный артист Чеченской Республики (2008), заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1987).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что он не сможет победить шоумена Никиту Джигурду в предстоящем боксерском поединке из-за отсутствия опыта, но не откажется от поединка.