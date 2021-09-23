Роналдо — о Суперлиге: это неплохая идея, фанаты хотят видеть самые большие матчи

Экс-нападающий сборной Бразилии и владелец испанского «Вальядолида» Роналдо, комментируя идею создания Суперлиги Европы, заявил, что фанаты хотят видеть самые большие матчи, поэтому влиятельные люди должны прийти к общему решению в этом вопросе. Слова Роналдо передает The Athletic.

«Если взглянуть на идею Суперлиги – это неплохая идея. Фанаты хотят видеть самые большие матчи. Любители футбола хотя видеть игры «Реала» против «Милана» или «Интера», против «Ман Сити» и «ПСЖ». Мы хотим видеть такие матчи и не ждать четвертьфинала или полуфинала турнира», — сказал Роналдо.

Также Роналду убежден, что в футбольной индустрии не хватает диалога. По его мнению, самым влиятельным лицам футбола нужно встретиться и прийти к решению по Суперлиге.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

9 июня УЕФА объявил, что разбирательство по делу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» отложено до дальнейшего уведомления.

Ранее испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против основателей Суперлиги в течение пяти дней.