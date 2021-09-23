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Капризов рассказал о стрессе во время переговоров по новому контракту

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» заявил, что испытывал стресс, когда находился в статусе ограниченно свободного агента.

«Очевидно, это был стресс. Весь процесс был трудным. Закончив прошлый сезон, я думал, что дела пойдут быстрее. Но нужно было время. Все понимаю. Сейчас я действительно счастлив, что теперь могу сосредоточиться только на хоккее. Очевидно, я очень счастлив быть частью «Миннесоты», — цитирует Капризова The Athletic.

22 сентября «Миннесота» подписала с российским нападающим пятилетний контракт на общую сумму $45 млн. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин раскрыл подробности переговоров о новом соглашении с Капризовым.

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Хоккей. НХЛ
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