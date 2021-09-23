Победитель US Open Медведев может не сыграть на Кубке Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев может не сыграть на Кубке Кремля, который пройдет с 18 по 24 октября в Москве. Об этом рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью РИА «Новости».

«Медведев играет Индиан-Уэллс. Если он будет там выигрывать, тогда не то что пропустит, он приедет, но приедет с опозданием. Приедет он 100%, но будет ли играть, сейчас никто не может ответить, вопрос адаптации», — сказал Тарпищев.

Напомним, в сентябре Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.