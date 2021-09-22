Четырехкратная олимпийская чемпионка из Украины обиделась на свою страну

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова рассказала об обиде на свою страну.

Спортсменка выразила возмущение из-за того, что не получила приглашение на торжество по случаю 30-летия независимости страны.

«Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и звонили, спрашивая о том, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители живут в Крыму? Я не знаю, я не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я с Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто.

Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», — цитирует Клочкову телеканал «1+1».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила высказывание главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, который в интервью «Спорт-Экспрессу» посетовал на «обезличивание тренеров» в отечественном спорте.