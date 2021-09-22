Черданцев заявил, что отказ Дзюбы играть за сборную не связан с плохой формой игрока

Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Дзюба в сборной был бы полезен. Его неприглашение на первый сбор, видимо, оставило какой-то осадок. Но это я домысливаю. Потому что с формой у него как раз все в порядке. Дзюба прекрасно провел матч с «Рубином» – два забил, один отдал. Получается, не в этом дело. А в чем именно, остается только догадываться», — приводит слова НСН.

Черданцев считает, что в октябрьских матчах футболист «Зенита» был бы просто незаменим.

«Мы играем со Словакией. Если не обыграем ее у себя дома, то про чемпионат мира можно забыть. Словакия очень мощная, атлетичная команда. И наличие в составе такого опытного и атлетичного футболиста, как Дзюба, было бы конкретно в этой встрече очень полезно.

Словенцы тоже ребята очень крепкие. Дзюба в любом состоянии для нашей сборной против таких соперников просто незаменим», — заключил телеведущий.

Игрок мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев заступился за Артема Дзюбу.