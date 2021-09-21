«Ну и дурак»: Уткин оценил отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Известный комментатор и блогер Василий Уткин выразил мнение об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«Ну и дурак», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере. Сам Валерий Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прояснил ситуацию с отказом Дзюбы от вызова в сборную России.